وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

وزير الخارجية: السلطات العراقية عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر سعودي مقيم في الكويت

26 ديسمبر، 2023
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قال وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إن السلطات المعنية في جمهورية العراق عثرت اليوم الثلاثاء على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت اللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرا.

وأعرب الوزير في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن ألمه وحزنه بهذا الخبر المفزع راجيا من الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان كما عبر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب.

وأكد أن (الخارجية) تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن مضيفا بأن التنسيق جار حاليا مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية.

وأشار إلى أنه أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن مشيدا بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة.

المصدر
وزارة الخارجية
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26 ديسمبر، 2023
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