وزارة الصحة

الصحة: إغلاق عيادة تجميل وتوقف طبيب عن العمل وتحيلهما لجهاز المسؤولية الطبية عقب إجراء تجميلي لطفلة

26 ديسمبر، 2023
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في إطار حرص و مراقبة وزارة الصحة على سلامة تقديم الخدمة الصحية وفق القواعد والأصول المنظمة لممارسة المهن الطبية، والالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة، أصدر معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بإغلاق أحد عيادات الجلدية والتجميل في القطاع الصحي الأهلي، وإيقاف طبيب يعمل بها عن العمل، وإحالة ما ورد من مخالفات إلى جهاز المسؤولية الطبية.

وأفادت الوزارة أن القرار جاء بناء على توصيات فريق التفتيش الفني الذي قد شكل للتحقق من حادثة ادعاء إجراء تجميلي لطفلة، والذي قد رصد عددا من المخالفات، وفقا لقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن تنظيم مهنة الطب و المهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

المصدر
وزارة الصحة
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26 ديسمبر، 2023
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