لجنة الإسكان والعقار: المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتعهد بتخصيص وجدولة توزيع “الصليبية-جنوب القيروان” و”تيماء” بين شهري أبريل ويونيو القادمين

بحثت لجنة الإسكان والعقار، في اجتماعها اليوم الثلاثاء تكليف المجلس بدارسة معوقات تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة فيها، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة أن مؤسسة الرعاية السكنية تعهدت بتوزيع عدد 4400 وحدة سكنية كحد أدنى في منطقة (تيماء) ومنطقة (الصليبية – جنوب القيروان)، على أن يتم الإعلان عن التخصيص وجدول التوزيع في الفترة ما بين شهر 2024/4 إلى شهر 2024/6.

وذكر البيان أنه” نظراً لكون هذه المناطق مأهولة بالسكان، فإنه يتطلب تجهيز منطقة المساكن الميسرة (النعايم) والتي ستكون جاهزة خلال سنتين ونصف من توقيع العقد، كما تتطلب سنة إضافية لإتمام إجراءات الانتقال بالتعاون مع الجهات المعنية”.

وأضاف البيان أن” عمليات تأهيل البنية التحتية القائمة في المنطقتين ستحتاج سنتين إلى ثلاث سنوات”، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون المشاريع جاهزة خلال خمس إلى سبع سنوات، وفق ما تعهدت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ودعت اللجنة أصحاب الطلبات إلى اتخاذ قرار التخصيص بما يرونه مناسباً بناءً على ما هو معلن ومتوفر، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في العمل على تسريع وتيرة التصميم والتنفيذ وتوفير أكبر عدد إضافي من الوحدات الاسكانية للمواطنين بعد أخذ الموافقات والدراسات تمهيداً لأي إعلانات أخرى قادمة.