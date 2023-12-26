مندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية يقدم أوراق اعتماده للأمين العام

مندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية يقدم أوراق اعتماده للأمين العام

قدم مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري اليوم الثلاثاء أوراق اعتماده إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط مندوبا لدولة الكويت لدى الجامعة.

وجدد السفير طلال المطيري خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد تقدير القيادة السياسية في دولة الكويت للدور الذي تقوم به الجامعة في تعزيز العمل العربي المشترك ناقلا تحيات وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مؤكدا تطلع الجانبين إلى تعزيز أوجه ومسارات التعاون العربي المشترك في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وأعرب السفير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه الأمين العام عن بالغ اعتزازه بالثقة السامية ومنحه شرف تمثيل دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية مؤكدا حرص الكويت على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بما يعكس عمق ومتانة العلاقات العربية وبما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.

وأشار الى الدور الذي تقوم به دولة الكويت في إرساء السلم والأمن الدوليين وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وسعيها الدؤوب لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للدول العربية والتي كان آخرها الجسر الجوي الذي قدمته للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.