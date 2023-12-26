بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 41.68 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 41.68 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 68ر41 نقطة ليبلغ مستوى 88ر6732 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر190 مليون سهم عبر 9884 صفقة نقدية بقيمة 4ر52 مليون دينار (نحو 8ر159 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 39ر11 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5532 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 5ر79 مليون سهم عبر 3634 صفقة نقدية بقيمة 1ر14 مليون دينار (نحو 43 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 86ر61 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7372 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 83ر0 في المئة من خلال تداول 3ر111 مليون سهم عبر 6250 صفقة بقيمة 2ر38 مليون دينار (نحو 5ر116 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 52ر16 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5422 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 7ر60 مليون سهم عبر 2414 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار (نحو 21ر37 مليون دولار).

وكانت شركات (أرجان) و(م الأعمال) و(يونيكاب) و(الخليجي) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(ايفا) و(أرزان) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مدار) و(أصول) و(التعمير) و(امتيازات) الأكثر انخفاضا.