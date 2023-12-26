سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يستقبل السعدون والغانم والمحمد والمبارك والخالد والنواف ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة

26 ديسمبر، 2023
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استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم على التوالي معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون ومعالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر
كونا
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26 ديسمبر، 2023
0 13 أقل من دقيقة

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