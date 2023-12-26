البحرية الهندية تعزز وجودها في بحر العرب بعد سلسلة هجمات

أعلنت البحرية الهندية نشر ثلاث سفن حربية وطائرة استطلاع في بحر العرب “للمحافظة على وجود رادع” بعد سلسلة من الهجمات استهدفت سفنا تجارية.

وأوضح بيان نشر ليل الاثنين الثلاثاء أن ثلاث مدمرات فضلا عن طائرة دورية بحرية من طراز “بي8أي” أرسلت إلى المنطقة ردا على “موجة هجمات في الفترة الأخيرة في بحر العرب”.

أصيبت ناقلة مواد كيميائية السبت قبالة سواحل الهند في هجوم شنته مسيّرة انطلقت من إيران بحسب الولايات المتحدة في حين تنفي طهران أن تكون ضالعة في الحادث.

وأتى هذا الحادث بعد سلسلة هجمات بمسيّرات وصواريخ في الأسابيع الأخيرة في البحر الأحمر شنها الحوثيون المدعومون من إيران على خلفية الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

وكانت السفينة المستهدفة “ام في شيم بلوتو” التي ترفع علم ليبيريا لكنها ملك شركة يابانية، راسية الاثنين قبالة مرفأ بومباي في غرب الهند.

وقالت البحرية الهندية “تحليل منطقة الهجوم والشظايا على متن السفينة يشير إلى هجوم بمسيّرة” مضيفة أن الأمر “بحاجة إلى تحليل أعمق”.

ودفعت هذه الهجمات التي يشنّها الحوثيون منذ بدء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر كبريات شركات الشحن في العالم إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب القارة الإفريقية، على الرّغم من ارتفاع تكاليف هذه الرحلات الطويلة.

وعززت الهند أيضا جهودها في إطار مكافحة أعمال القرصنة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن حيث استهدفت سفينة ترفع علم مالطا بهجوم في منتصف أيلول/سبتمبر.

وأرسلت نيودلهي مدمرة قادرة على إطلاق صواريخ إلى المنطقة “لتعزيز جهودها لمكافحة القرصنة في خليج عدن” على ما أوضحت البحرية.