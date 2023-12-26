من الواقعة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أطراف واقعة التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم

26 ديسمبر، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إحالة واقعة التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم والتي وثقها مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي إلى المخفر وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأفادت الداخلية في بيان آخر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أطراف الواقعة وتسجيل قضايا متفرقة بحقهم :-

  • تعدي على موظف عام أثناء تأدية العمل
  • إهانة موظف عام
  • ⁠إساءة استخدام هاتف «تصوير».

حيث تقرر حبسهم 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق، وإحالة المركبة إلى كراج حجز المرور.

وأكدت الداخلية أنها تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة والتعدي على رجال الأمن.

المصدر
وزارة الداخلية
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26 ديسمبر، 2023
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