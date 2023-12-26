سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس دولة أرتريا إسياس أفورقي

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس دولة أرتريا بتولي سموه مقاليد الحكم

26 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة أرتريا الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه حفظه الله كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

المصدر
كونا
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26 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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