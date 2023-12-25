العراق: هجوم إرهابي بطائرة مسيرة يتسبب بتعطيل مطار أربيل الدولي ويوقع إصابات

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إن اعتداء “إرهابيا” بطائرة مسيرة تسبب اليوم الاثنين بتعطيل عمل مطار أربيل الدولي وأوقع عددا من الاصابات.

وذكر المتحدث في بيان أن الجماعات التي وصفها بالخارجة عن القانون تواصل الاعتداء على القواعد العسكرية العراقية التي يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي من بينها الهجوم الذي وقع اليوم عند الساعة عصر اليوم بالتوقيت المحلي عبر طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني.

وأوضح أن الحادث أدى إلى وقوع إصابات وتعطيل عمل المطار والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية مؤكدا أن “مثل هذه الأعمال” التي وصفها بالاجرامية “هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية”.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يدين فيه العراق هذا “العمل الإرهابي” فان قواته الأمنية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم.

وأعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق في وقت سابق اليوم استهداف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمطار أربيل شمالي العراق بطائرة مسيرة مفخخة حيث لم يسفر الهجوم عن وقوع أي إصابات بشرية.

وتصاعدت وتيرة الهجمات بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة على القواعد العسكرية العراقية التي تضم مستشارين من قوات التحالف الدولي في وسط وشمالي العراق منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو 80 يوما فيما تتوعد الحكومة العراقية بملاحقة المتورطين.