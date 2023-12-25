الهلال الأحمر الكويتي يدشن تأسيس مجمع الشيخ عبدالله المبارك الصباح في تعز في اليمن

وضع وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزائر لليمن اليوم الاثنين حجر الأساس لمجمع المرحوم (الشيخ عبدالله المبارك الصباح) الشامل بمديرية (الشمايتين) في محافظة (تعز) جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.

وقال نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي رئيس الوفد الزائر لليمن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا المشروع الحيوي المهم يأتي في إطار التعاون الأخوي والتاريخي بين الكويت واليمن وخاصة في مجال الإغاثة والتنمية.

وأضاف أن هذا المشروع الذي تموله المبادرة الكويتية للعطاء بإشراف جمعية الهلال الأحمر الكويتي والدكتورة سعاد محمد الصباح سيضم مركزا طبيا ومدرسة ودار أيتام ومسجدا في المديرية المعروفة بكثافتها السكانية المرتفعة وافتقارها للخدمات.

وأكد الحساوي استمرار وقوف دولة الكويت حكومة وشعبا وجمعيات أهلية وإغاثية بجانب الشعب اليمني في محنته التزاما بأواصر الإخاء والقرابة والعلاقات الضاربة بجذورها عبر التاريخ.

وأعرب عن أمله في أن يشكل المجمع مركزا حضريا متكاملا يلبي احتياجات السكان المحليين ويعزز التطوير الاجتماعي للسكان.

من جهته أعرب المدير العام لمديرية (الشمايتين) عبدالعزيز الشيباني في تصريح ل(كونا) عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدعم السخي وعلى كل دعم إنساني وتنموي تقدمه دولة الكويت للشعب اليمني منذ الستينيات وحتى اليوم الذي لمس أثره كل مواطن يمني.

وثمن هذه اللفتة الكريمة من المبادرة الكويتية للعطاء وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والدكتورة سعاد الصباح في دعم هذه المنطقة التي تعاني نقصا كبيرا في الخدمات في ظل زيادة سكانية كبيرة.

وأكد الشيباني أن المشروع سيمثل إضافة نوعية قيمة للمديرية وسيوفر لها خدمات ضرورية للمجتمع المحلي تسهم في التنمية والازدهار والاستقرار وتخفيف معاناة المواطنين.

وأوضح إن كل يمني يحمل في وجدانه مشاعر التقدير والامتنان للكويت أميرا وحكومة وشعبا وهو تقدير تتوارثه الأجيال على كل ما قدموه ويقدمونه إلى اليوم دعما للشعب اليمني وخصوصا في محنته الحالية.

بدوره أوضح رئيس مؤسسة (استجابة) المنفذة للمشروع شوقي باعظيم في تصريح ل(كونا) أن مجمع المرحوم (الشيخ عبدالله المبارك الصباح) يعد مشروعا ضخما يضم عدة مرافق ويمتد على مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.

وبين أن المجمع النموذجي يشمل مدرسة بمواصفات حديثة ومركزا صحيا يقدم خدمات الرعاية عالية الجودة للنساء والأطفال ومسجدا ملحقا به فصول لتعليم القرآن الكريم والشريعة الإسلامية ودارا لرعاية وتأهيل الأيتام وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي للأطفال اليتامى.

وأشار باعظيم إلى أن المركز يشمل أيضا مركز تنمية وتطوير المرأة لتعزيز مكانتها في المجتمع من خلال تقديم الدعم والتدريب اللازم لتعزيز مهاراتها واستقلاليتها الاقتصادية.

وأكد أن 16 ألف مواطن يمني سيستفيدون من هذا المجمع في مديرية (الشمايتين) والمناطق المجاورة ومن شأنه أن يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير فرص تعليمية ورعاية صحية للجميع كما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي والمركزي.

وكان وفد (الهلال الأحمر الكويتي) الزائر لليمن الذي يضم نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ومديرها العام عبدالرحمن العون وشهاب الخراز وفواز المزروعي قد افتتح خلال زيارته لمحافظة (تعز) اليومين الماضيين مشروعي مركز (يوسف ونورة) الطبي بمديرية (المسراخ) ومستشفى (خالد الصقر) النموذجي بمديرية (جبل حبشي) ودشن مخيما طبيا جراحيا لإجراء 150 عملية جراحية مجانية في المستشفى.

ومن المقرر أن يواصل الوفد زيارته لعدد من المحافظات اليمنية خلال الأيام القادمة لافتتاح وتدشين عدد من المشاريع التنموية ومتابعة سير الإنجاز في مشاريع أخرى في محافظات (شبوة) و(حضرموت) و(مأرب).