المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

إيران: قرار مجلس الأمن غير قابل للتنفيذ ولا يلبي طموح الشعب الفلسطيني

25 ديسمبر، 2023
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب ضد قطاع غزة “غير قابل للتنفيذ ولا يلبي طموح الشعب الفلسطيني”.

وذكر المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في إيجازه الصحفي الأسبوعي إن القرار “لا يوجد في أحكامه أي بند يتعلق ببذل جهد فوري لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة بسبب معارضة الولايات المتحدة”.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ “إجراءات رادعة” لمنع المزيد من عمليات القتل بحق الشعب الفلسطيني مؤكدا ضرورة استخدام المجتمع الدولي “كافة الأدوات الفعالة والجادة لوضع حد للحرب ضد الفلسطينيين”.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد الجمعة الماضية قرارا بشأن أوضاع غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.

وجاء التصويت على القرار رقم 2720 الذي قدمت مشروعه الإمارات العضو العربي بالمجلس بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

المصدر
وكالات
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25 ديسمبر، 2023
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