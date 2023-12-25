مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين الموافق 25 /12 /2023 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح ـ رئيـس مجلـس الـوزراء ، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلـس الـوزراء ووزيـر الدولـة لشئون مجلـس الأمـة بالإنابـة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بما يلي :

أعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن بالغ شكره وتقديره إلى كافة المواطنين والمقيمين لما عبروا عنه من خالص التعازي والمواساة وصادق الدعاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة وعمق أواصر المحبة والمودة التي تحيط بالجميع والتي عبرت عن أصالة الشعب الكويتي الوفي وكل من يعيش على أرضها الطيبة .

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره ووافر تقديره إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وأصحاب الجلالة والفخامة رؤساء الدول العربية الشقيقة وزعماء دول العالم الصديقة على ما عبروا عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيداً بهذه المبادرات الكريمة والأخوية المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت مع كافة الدول العربية والدول الصديقة.

واستذكر مجلس الوزراء بكل الاعتزاز والفخر مسيرة الفقيد الراحل رحمه الله الحافلة بالعطاء والأعمال الجليلة والتضحيات المشهودة والمبادرات المشرفة التي قدمها سموه رحمه الله طيلة فترة توليه المناصب الرسمية في سبيل رفعة البلاد وازدهارها ، مؤكداً بأن هذه الصفحات الناصعة ستظل راسخة في تاريخ الكويت وستبقى عطاءات سمو الأمير الراحل واسهاماته خالدة ومنارة للأجيال تستهدي بها لتكمل مسيرة بناء الوطن ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير برحمته الواسعة ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته .

من جهة أخرى رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد ، داعيا المولى عز وجل أن يمد سموه حفظه الله ورعاه بعونه وتوفيقه ويسدد خطاه لإكمال مسيرة البناء والعطاء وأن يديم على دولة الكويت الغالية نعمة الأمن والأمان والنماء وتحقيق كل ما فيه خير للكويت وأهلها ، مؤكداً أن دولة الكويت في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الحكيمة وتوجيهات سموه السديدة ستواصل تحقيق المزيد من الازدهار والإنجازات في شتى المجالات بمساعدة أبنائها الأوفياء وكل من يعيش على أرضها الطيبة .