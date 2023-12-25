العلم الكويتي

دولة الكويت ترحب ببيان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل لخارطة طريق لحل الأزمة اليمنية

25 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية.

وقالت (الخارجية) في بيان صحفي اليوم الاثنين إنها تترقب إتمام عملية التوقيع على هذا الإتفاق الهام لتؤكد على دعم دولة الكويت لكافة المساعي المبذولة في إطار التوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن الشقيق يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إرساء الأمن والاستقرار والرخاء.

المصدر
كونا
الوسوم
25 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

25 ديسمبر، 2023

المجلس البلدي يقر لائحة الزراعة للساحات المملوكة للدولة الملاصقة للمنازل

25 ديسمبر، 2023

الكويتية للاغاثة: تفريغ “سفينة غزة” بميناء العريش المصري تمهيدا لإدخال حمولتها الإنسانية

25 ديسمبر، 2023

مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يشارك في قمة الويب بقطر فبراير المقبل بـ8 رواد ومبادرين

25 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى