مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يشارك في قمة الويب بقطر فبراير المقبل بـ8 رواد ومبادرين

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الاثنين مشاركته في قمة ومعرض قطر للويب الذي سيقام ما بين 26 و29 فبراير المقبل بثمانية رواد أعمال ومبادرين.

وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني في بيان صحفي إن المشاركة ستتم من خلال دعم المركز وتوفيره الفرصة لثمانية رواد أعمال أو شركات ناشئة كويتية ضمن فئة الشباب لعرض مشاريعهم في هذا الحدث المرموق.

وأضاف الديحاني أن المشاركة الكويتية في هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في الشرق الاوسط وافريقيا ما هو إلا تعزيز ودعم لدولة الكويت ووضعها على خريطة الابتكار وريادة الأعمال العالمية كما تشكل منصة مهمة للتعمق أكثر في آخر الابتكارات في قطاع التكنولوجيا والبرمجة.

وأوضح أن قمة (الويب قطر) تعتبر مؤتمرا تكنولوجيا عالميا شهيرا يجتذب مجموعة واسعة ومتنوعة من قادة صناعة التكنولوجيا والمستثمرين ورجال الأعمال الناشئين من جميع أنحاء العالم.

وذكر أن المؤتمر يجمع الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين والقادة الدوليين في الدوحة لربط عالم التكنولوجيا في حدث بارز من نوعه مبينا أن قمة (الويب قطر) تنضم إلى قائمة الفعاليات الدولية التي تنظمها (قمة الويب العالمية) إلى جانب كل من (قمة الويب في لشبونة) و(قمة الويب ريو) في ريو دي جانيرو و(كوليسيون في تورونتو) و (RISE في هونغ كونغ).

وقال الديحاني إن أهمية هذه القمة نابعة أيضا من آلاف رواد الأعمال الدوليين والمستثمرين والجيل القادم من القادة الذين يعيدون تشكيل العالم من خلال المشاركة في هذا الحدث بما يتناوله من جوانب تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا وربط المنظومات التقنية المتنامية في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند إضافة إلى أوروبا وشمال أميركا وجنوبها وآسيا.

وبين أن الفرصة ستكون متاحة للمبادرين ورواد الأعمال الكويتيين للاطلاع على تجارب أقرانهم واستكشاف سبل تنمية أعمالهم وتعزيز قدرتهم على الابتكار والإبداع من خلال لقاء مؤسسي الشركات التقنية ورواد الأعمال والمستثمرين والعملاء والشركاء وغيرهم حول العالم.