فريق التفتيش من بلدية الكويت فرع العاصمة يتفقد تطابق تراخيص العقارات على ارض الواقع

بلدية الكويت تواصل حملاتها التفتيشية لمخالفات أنظمة البناء في محافظة العاصمة

25 ديسمبر، 2023
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واصلت بلدية الكويت اليوم الاثنين حملاتها التفتيشية للكشف عن مخالفات أعمال البناء في محافظات الكويت الست حفاظا على أمن وسلامة العمال والقائمين على مشاريع البناء السكنية.

وقال مراقب البناء في قسم التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية العاصمة عبدالله الجابر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الحملة التي قام بها فريق عمل بلدية العاصمة تأتي للاطلاع على المباني قيد الإنشاء بمنطقة جابر الأحمد إذ تم رصد عدد من المخالفات الجسيمة لشروط الأمن والسلامة وتحرير عدد من المحاضر والإنذارات للمقاولين القائمين عليها.

وأوضح الجابر أنه تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بتطبيق شروط الأمن والسلامة للعاملين والمناطق المجاورة للمباني تحت الإنشاء ومنها شعلة نارية وجدت بجانب مبنى تحت الإنشاء تشكل خطرا حقيقيا مبينا انه تم إخلاء جميع العاملين واستدعاء المقاول لأخذ الإجراءات القانونية وفقا لأنظمة ولوائح البلدية.

وذكر ان من المخالفات التي رصدت عدم ارتداء العاملين لخوذات السلامة والاحتياطات الأخرى التي تشكل خطرا حقيقيا على سلامتهم مؤكدا أن هذه المخالفات يتم تحويلها إلى الجهات المختصة في بلدية الكويت لأخذ طريقها إلى القضاء لتحديد قيمة المخالفات وفقا لنص صريح وواضح في اللائحة.

وأكد أن هذه الحملات حق أصيل لبلدية الكويت وهي مستمرة على مدار العام في محافظات الكويت الست ليتم التأكيد على عدم وجود مخالفات إذ تعد أيضا رسالة واضحة من الجهاز الرقابي للعمل وفق صحيح القانون واللائحة المخصصة وإصدار المخالفات بشكل مباشر حتى ولو عرقل ذلك عملية البناء ليتم الحفاظ على سلامة العمال وأمن المباني والمنطقة المجاورة.

وكانت بلدية العاصمة حررت خلال الأربعة أشهر الماضية 52 محضر مخالفة لأنظمة بناء و16 إنذارا لأنظمة البناء اضافة إلى 14 مكتبا هندسيا ومقاولا لعدم التزامهم بأنظمة البناء.

المصدر
كونا
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25 ديسمبر، 2023
0 15 دقيقة واحدة

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