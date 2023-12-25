سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من الرئيس العراقي بتولي سموه مقاليد الحكم

25 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيها فخامته بإسمه وإسم شعب جمهورية العراق الشقيق عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه حفظه الله كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

المصدر
كونا
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25 ديسمبر، 2023
0 15 أقل من دقيقة

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