سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يستقبل نائب رئيس الحرس الوطني ووزير الداخلية ووزير الدفاع

25 ديسمبر، 2023
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استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح.

المصدر
كونا
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25 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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