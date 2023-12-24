رئيس الوزراء القطري يلتقي مع نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات

رئيس الوزراء القطري يبحث مع نائب حاكم إمارة أبوظبي العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

24 ديسمبر، 2023
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بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد اليوم الأحد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء جمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع الشيخ طحنون في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر
وكالات
الوسوم
24 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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