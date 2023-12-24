من الموقوفين

الداخلية: ضبط 5 أشخاص أثناء عملية بيع ديزل مدعوم من غير ترخيص وبأقل تكلفة في منطقتي خيطان وكبد

24 ديسمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مباحث محافظة الأحمدي تمكنت من القاء القبض على 5 أشخاص من جنسية آسيوية متلبسين أثناء عملية بيع وشراء ديزل مدعوم (من غير ترخيص) وبسعر أقل تكلفة في منطقتي خيطان وكبد، وذلك من خلال الإنتشار الأمني واستمرار تكثيف الحملات الأمنية على مختلف المناطق، مؤكدة انه جاري احالتهم الى جهات الإختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
24 ديسمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الإحصاء”: ارتفاع التضخم محليا 3.79% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي

24 ديسمبر، 2023

“الهلال الأحمر” يفتتح مستشفى “خالد الصقر” النموذجي بمحافظة تعز اليمنية

24 ديسمبر، 2023

“الإحصاء” تؤكد أهمية البيانات الاحصائية في تعزيز التنمية المستدامة لدول الخليج

24 ديسمبر، 2023

“المركزي”: بدء استقبال الدفعة الـ12 من برنامج تأهيل وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج

24 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى