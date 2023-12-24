الداخلية: ضبط 5 أشخاص أثناء عملية بيع ديزل مدعوم من غير ترخيص وبأقل تكلفة في منطقتي خيطان وكبد

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مباحث محافظة الأحمدي تمكنت من القاء القبض على 5 أشخاص من جنسية آسيوية متلبسين أثناء عملية بيع وشراء ديزل مدعوم (من غير ترخيص) وبسعر أقل تكلفة في منطقتي خيطان وكبد، وذلك من خلال الإنتشار الأمني واستمرار تكثيف الحملات الأمنية على مختلف المناطق، مؤكدة انه جاري احالتهم الى جهات الإختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية