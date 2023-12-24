“الهلال الأحمر” يفتتح مستشفى “خالد الصقر” النموذجي بمحافظة تعز اليمنية

افتتح وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزائر لليمن اليوم الأحد (مستشفى المرحوم خالد الصقر) النموذجي المتكامل الذي سيستفيد منه نحو 12 ألف مواطن يمني في مديرية (جبل حبشي) بمحافظة (تعز) ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ تسع سنوات.

وأعرب مدير مديرية (جبل حبشي) فارس المليكي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن جزيل الشكر والامتنان لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا الذين يلامسون بمشاريعهم جوهر احتياج اليمنيين في مختلف المحافظات ومنها هذا المشروع الحيوي المهم.

وأوضح أن المشروع جاء ليمنح الأمل والحياة للناس الذين تنهكهم أعباء المسافات البعيدة عن مستشفيات مركز محافظة (تعز) والضغط الحاصل عليها ليحدث هذا المشروع فارقا كبيرا في الخدمات الصحية في المديرية.

وأعرب المليكي عن التقدير لهذا التمويل السخي من قبل الداعمين الكويتيين وللذراع الانسانية الرائدة لدولة الكويت ممثلة في الهلال الأحمر الكويتي الذي أثبت حضورا إنسانيا مختلفا ومميزا ومتقدما يتجاوز الوظيفة التقليدية للجمعيات بتقديم المساعدات الطبية إلى ملامسة جذور المشكلات وتقديم حلول مستدامة لها.

وأكد أن هذا المشروع بما رافقه من تدشين مخيم للجراحة العامة في عدة تخصصات وتقديم سيارتي إسعاف وتوفير خدمات طبية للمرضى سيشكل نقلة نوعية للخدمات الصحية في تاريخ المنطقة.

من جهته قال نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي الذي يرأس وفد الجمعية الزائر لليمن في تصريح مماثل ل(كونا) إن دولة الكويت وكل محسنيها يعملون على تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن الجمعية تنفذ المشاريع التنموية التي تلامس صميم احتياج وذروة المعاناة لشرائح واسعة من المجتمع اليمني بناء على دراسة الاحتياج والجدوى وتحقيق المصلحة وتخفيف المعاناة عن الأشقاء اليمنيين الذين نقف بجانبهم في مختلف الظروف.

وأعرب الحساوي عن الأمل أن يكون هذا المستشفى نموذجا يحتذى به في توفير الرعاية الصحية للمجتمع المحلي وأن تستمر الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الرعاية الصحية في المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن.

بدوره أوضح المدير التنفيذي ل(مؤسسة استجابة) المنفذة للمشروع طارق لكمان في تصريح ل(كونا) أن المستشفى تم تصميمه على مساحة 1335 مترا مربعا ويتكون من دورين ويضم المستشفى في المجمل قاعة متعددة الأغراض ومكاتب إدارية وقسم الطوارئ وعيادات وصيدلية وأقسام الأشعة والمختبر وغرف العمليات والعناية المركزة والرقود المشترك والخاص.

وبين أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 50 سريرا ويحتوي على ما يقارب 38 غرفة ويقدر عدد المستفيدين من خدماته الطبية والجراحية والتشخيصية والعناية الفائقة بأكثر من 12000 شخص سنويا لافتا إلى أن قد أجري اليوم 150 عملية جراحية صغرى في المبنى نفسه.

وذكر لكمان أن تأسيس المشروع يعتبر خطوة مهمة لتحسين البنية التحتية الصحية في منطقة (جبل حبشي) ومحافظة تعز كليا حيث سيسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي في تقديم خدماته للمرضى وتعزيز الرعاية الصحية إجمالا في المنطقة.

ويضم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزائر لليمن نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ومديرها العام عبدالرحمن العون وشهاب الخراز وفواز المزروعي ومن المقرر أن يفتتح عددا من المشاريع التنموية ويتابع سير الإنجاز في مشاريع أخرى في محافظات (تعز) و(شبوة) و(حضرموت) و(مأرب).

وكان وفد (الهلال الأحمر الكويتي) قد افتتح يوم أمس السبت (مركز يوسف ونورة) الصحي المجهز والمتكامل الذي يستفيد منه نحو 12 ألف شخص في مديرية (المسراخ) بمحافظة (تعز) اليمنية.

الهلال الأحمر الكويتي يفتتح مستشفى خالد الصقر النموذجي بمحافظة تعز اليمنية

مستشفى خالد الصقر يقدم خدماته لنحو 12 ألف يمني بريف محافظة تعز اليمنية

تدشين إجراء 150 عملية جراحية صغرى في مستشفى خالد الصقر بمحافظة تعز اليمنية