وزارة الصحة

“الصحة”: تشكيل فريق تفتيش للتحقق في واقعة عمل إجراء تجميلي لطفلة

24 ديسمبر، 2023
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تشكيل فريق تفتيش عبر إدارة التراخيص الصحية، للتحقيق في واقعة عمل إجراء تجميلي لطفلة في إحدى العيادات التابعة للقطاع الصحي الأهلي.

وأضافت الوزارة بأن ذلك يأتي في إطار حرصها على التأكد من سلامة تقديم الخدمة الصحية وفق الأصول العلمية والفنية، ومراعاة الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة، والوقوف على مواءمة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، مع قانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وقواعد وشروط تنظيم الاعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي، والإطار المنظم للحصول علة الموافقة المستنيرة.

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24 ديسمبر، 2023
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