“الإحصاء” تؤكد أهمية البيانات الاحصائية في تعزيز التنمية المستدامة لدول الخليج

أكدت المدير العام للادارة المركزية للاحصاء الكويتية بالتكليف وفاء اليحيى أهمية البيانات الإحصائية في تعزيز التنمية المستدامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت اليحيى في بيان صحفي اليوم الأحد بمناسبة (يوم الإحصاء الخليجي) إن الاحصاءات الدقيقة والموثوقة تعزز القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة وتحقيق التقدم المستدام في جميع المجالات بما في ذلك الاقتصاد والبيئة والمجتمع.

وأضافت أن رؤية (كويت جديدة 2035) تطلب وجود جهاز إحصائي وطني قوي قادر على استيفاء وتلبية المتطلبات المتزايدة للبيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات الحكومية وغير الحكومية وفقا للمعاير الدولية ومساندة متخذي القرار وصانعي السياسات المستندة على الأدلة في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أن الاحصاءات والبيانات الرسمية المستمدة من النظم الإحصائية الوطنية تشكل الأساس اللازم لإطار ومؤشرات التنمية المستدامة مشيرة إلى أن التركيز على يوم الإحصاء الخليجي سيساعد على تعزيز الوعي العام بأهمية العمل الذي يقوم به الإحصائيون من خلال جمع البيانات ودعم الأنشطة الوطنية والدولية.

وأعربت عن الشكر للعاملين بالمراكز الاحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي على الإنجازات التي تم تحقيقها في تطوير الإنتاج والنشر الإحصائي ورفع الوعي والثقافة الإحصائية وعلى الجهود الحثيثة والمتواصلة في تطوير وتوفير إحصاءات ذات جودة عالية وفقا للمعايير الدولية.