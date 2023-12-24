أعلن بنك الكويت المركزي بدء استقبال الدفعة الـ12 من برنامج تأهيل وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي ضمن مبادرة (كفاءة) التي أطلقها بالتعاون مع البنوك الكويتية وإشراف معهد الدراسات المصرفية.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم الأحد إن معهد الدراسات المصرفية سيستقبل طلبات الالتحاق اعتبارا من اليوم حتى مطلع فبراير المقبل مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في الكويت.

وأضاف أن البرنامج يتيح لحديثي التخرج فرصة التدريب في مجالات العمل المصرفي ويسعى لبناء مهاراتهم من خلال التدريب النظري والميداني على مدى 12 شهرا في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسمعة الحسنة بمجال العمل المصرفي.

وأوضح أن البرنامج يوفر للمشاركين فرصة اكتساب الخبرات العملية والمهنية ليرفد القطاع المصرفي بمزيد من الطاقات الوطنية الشابة عالية التأهيل في هذا المجال.

ونقل البيان عن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون قوله إن البرنامج هو أحد أفضل الخيارات لحديثي التخرج ممن يرغبون بالعمل في القطاع المصرفي.

وأشار الهارون إلى تنوع محاور البرنامج المصرفية والمالية التي يشملها وكذلك المستوى الرفيع من المهارات والمعارف التي يزود بها المتدربين مؤكدا حرص المعهد على التعاون مع البنوك والمؤسسات العالمية لتوفير خبرات تدريبية ميدانية عالية المستوى للمتدربين.

ولفت إلى أن البرنامج ضمن مبادرة (كفاءة) التي تستهدف الكويتيين حديثي التخرج والأولوية للاختصاصات المالية والاقتصادية عبر تقديم تدريب عالي المستوى وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

وأكد مواصلة (المركزي) جهوده الحثيثة لتوفير أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي في إطار سعيه المستمر لرفد القطاع المصرفي بالكفاءات بما يعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.