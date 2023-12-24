بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 24.49 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 24.49 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 49ر24 نقطة ليبلغ مستوى 33ر6806 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر171 مليون سهم عبر 7470 صفقة نقدية بقيمة 3ر44 مليون دينار (نحو 11ر135 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 56ر61 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5521 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر1 في المئة من خلال تداول 8ر82 مليون سهم عبر 3858 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 08ر12 نقطة ليبلغ مستوى 12ر7479 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 8ر88 مليون سهم عبر 3612 صفقة بقيمة 5ر31 مليون دينار (نحو 96 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر80 نقطة ليبلغ مستوى 42ر5408 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 46ر1 في المئة من خلال تداول 10ر67 مليون سهم عبر 3031 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 3ر35 مليون دولار).

وكانت شركات (يونيكاب) و(مدار) و(تنظيف) و(إيفا فنادق) الأكثر ارتفاعا أما شركات (المباني) و(أرزان) و(إيفا) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (عمار) و(تجاري) و(سينما) و(متحدة) الأكثر انخفاضا.