وزير الكهرباء يحيل قياديا بالتكليف ومسؤولا بالوزارة لـ”نزاهة” لتعطيلهما مناقصات والإضرار بالمواطنين والدولة

أحال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الأستاد قياديا بالتكليف ومسؤولا آخر في (الكهرباء) الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بعد أن أثبتت لجنة التحقيق قيامهما بتعطيل مناقصات خاصة بالكابلات وتعمدهم الاضرار باحتياجات منازل المواطنين ومشاريع الدولة من الكهرباء.

وذكرت (الكهرباء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن لجنة التحقيق التي أمر الوزير الأستاد بتشكيلها فور علمه بهذه المخالفات أثبتت تسببهما في “الحاق الاضرار بعدد كبير من المواطنين والجهات الاخرى”.

وجاء ذلك بحسب البيان “نتيجة تعمدهما تعطيل مناقصات الكابلات الخاصة بتزويد منازل المواطنين ومشاريع الدولة بالكهرباء وإجبارهم على شراء الكابلات من السوق وتحمل تكاليفها وتوقيعهم على تعهدات غير قانونية بعدم مطالبة الوزارة بأي تكاليف” الامر الذي اثر على سمعة الوزارة واتهامها بالتقصير في اداء عملها.

واوضح البيان ان لجنة التحقيق كشفت ان الاجراءات التي اتخذها القيادي بالتكليف والمسؤول الاخر “غير صحيحة” في إيصال التيار الكهربائي الى منازل المواطنين ومشاريع الدولة مما يثير شبهات الفساد والتنفيع والاضرار بالمال العام مبينا “ان ذلك ثبت جليا من خلال العديد من القضايا المرفوعه ضد وزارة (الكهرباء)”.

يذكر أنه سبق للوزير الاستاد أن أحال خلال الاشهر الماضية عددا من المسؤولين في الجهات الحكومية التابعة له الى النيابة العامة وهيئة (نزاهة) في شبهات فساد وتعد على المال العام حيث قام في 24 اكتوبر الماضي بتقديم بلاغ الى (نزاهة) بشأن شبهة فساد في (الكهرباء) على خلفية اهمال وتقاعس بعض مسؤولي الوزارة برفض دفع مستحقات احدى الشركات بعدما أنجزت أعمالها.

كما أحال في 29 اكتوبر نفسه مسؤولا في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعددا من الشركات الى النيابة العامة على خلفية تدهور اوضاع الزراعة التجميلية وموت الاشجار في الشوارع والميادين العامة.