إيران تنفي صحّة اتهامات أميركية لها بالضلوع في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

إيران تنفي صحّة اتهامات أميركية لها بالضلوع في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري السبت صحّة الاتهامات الأميركية لطهران بالضلوع في هجمات شنها المتمردون اليمنيون على سفن تجارية، قائلا إن الجماعة تتصرف من تلقاء نفسها.

وشنّ الحوثيون الذين يسيطرون على أنحاء شاسعة في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية بما في ذلك العاصمة صنعاء، أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت 10 سفن تجارية، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

والجمعة نشر البيت الأبيض معلومات استخبارية أميركية تفيد بأن إيران زوّدت الحوثيين طائرات مسيّرة وصواريخ بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية.

وقال باقري في تصريح لوكالة أنباء مهر الإيرانية إن “المقاومة تمتلك أدوات قوتها وتتصرف بناء على قراراتها وإمكانياتها”.

وتابع “إن مزاعم بعض القوى كأميركا وكذلك الصهاينة بعد تلقي ضربات من حركة المقاومة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغير الواقع المتمثل في قوة المقاومة في المنطقة”.

في وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن واشنطن سبق أن طلبت من إيران أن تنصح المتمردين الحوثيين بعدم استهداف مصالح أميركية وصهيونية في المنطقة.

وقال عبداللهيان في مؤتمر في طهران دعما للفلسطينيين إن طهران أوضحت للأميركيين أن “هذه المجموعات تقرر بناء على مصالحها كيفية دعم غزة”.

وتابع “لم ولن نأمرهم بوقف هذه الهجمات”.

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنا يقولون إنها مرتبطة بالكيان الصهيوني أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي “نصرة للشعب الفلسطيني” في الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي الشهر الماضي حذّر وزير الخارجية الإيراني من أن اتساع نطاق الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس “لا مفر منه”، وسط مخاوف بهذا الصدد في المنطقة وخارجها.

ويشدّد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على أن من “واجب” بلاده دعم “حركات المقاومة”، مؤكدا في المقابل أن هذه الجماعات تتصرّف بشكل مستقل.

والشهر الماضي نفت إيران صحّة اتهامات صهيونية لها بالضلوع في عملية احتجاز المتمردين الحوثيين في اليمن سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال صهيوني.