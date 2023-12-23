من الموقوفين

الداخلية: ضبط 25 شخصاً في 16 قضية بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة مقابل مبالغ مالية بمختلف المناطق

23 ديسمبر، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (25) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) وتأجير الشقق المفروشة بأجار يومي في مختلف محافظات البلاد، وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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23 ديسمبر، 2023
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