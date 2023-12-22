الدفاعات الجوية الروسية تسقط 10 مسيّرات أوكرانية على الأقلّ

أسقط نظام الدفاع الجوي الروسي 10 طائرات أوكرانية مسيّرة على الأقلّ، بحسب ما كشفت السلطات الروسية من دون الإعلان عن أضرار أو ضحايا حتّى الساعة.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على “تيلغرم” أن “قوات الدفاع الجوي في منطقة بودولسك تصدّت لهجوم بمسيّرة باتّجاه موسكو”.

وأردف “بحسب المعطيات الأولية، ما من أضرار أو ضحايا في موقع” تحطّم الطائرة المسيّرة.

وبالإضافة إلى إحباط هذا الهجوم، تمّ “تدمير” خمس مسيّرات أوكرانية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، كانت تحلّق فوق منطقة بريانسك الحدودية وعلى أربع أخرى في منطقة كالوغا، في جنوب غرب موسكو.

وإن كانت روسيا تستهدف أوكرانيا كلّ ليلة تقريبا بمسيّرات وصواريخ، فإن كييف من جهتها نادرا ما تقوم بعمليات من هذا القبيل.

غير أن أوكرانيا أطلقت عدّة عمليات واسعة النطاق بواسطة مسيّرات موجّهة نحو العاصمة الروسية قبل الهجوم المضاد الذي شنّته في حزيران/يونيو الماضي وفي بداياته.

وتتهم كييف الكرملين بالسعي إلى ترويع السكان المدنيين وتدمير البنى التحتية للطاقة من أجل إغراقهم في الظلام والبرد، كما حدث في الشتاء الماضي.

ومذاك، عززت البلاد أنظمة الدفاع الجوي بأسلحة غربية يمكنها اعتراض غالبية المسيّرات أو الصواريخ التي تطلقها روسيا.

وفي الفترة نفسها من الشتاء الماضي، كان ملايين الأشخاص محرومين من التيار الكهربائي في أوج موجة صقيع، وهو أمر تريد أوكرانيا تجنب حصوله هذا العام.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن الجيش ينوي في 2024 إنتاج “مليون طائرة مسيّرة” من شتّى الأنواع.