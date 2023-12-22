الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة وقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة وقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على ضرورة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنيب المدنيين ويلات القصف وحرب الإبادة والقتل والدمار.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الجمعة بين عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد عباس خلال الاتصال على ضرورة سرعة تقديم المساعدات الإنسانية ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنع التهجير.

كما أكد ضرورة التدخل لوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والمتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين وتدمير للبنية التحتية ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.

وذكرت (وفا) أن بوتين أكد من جانبه دعم روسيا للشعب الفلسطيني لينال حريته واستقلاله في دولته الفلسطينية المستقلة وفق الشرعية الدولية مشيرا إلى أهمية وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والذهاب لتنفيذ الحل السياسي.

وقال الرئيس بوتين وفقا لما أوردته (وفا) إن الاتصالات تجري حاليا وستتواصل لإدخال المستشفى الميداني الروسي خلال الفترة المقبلة إلى غزة.