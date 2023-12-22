الاتحاد الأوروبي يخصص 226 مليون دولار “لدعم استقرار لبنان”

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اليوم الجمعة تخصيص الكتلة الأوروبية أكثر من 205 ملايين يورو (08ر226 مليون دولار) لتغطية عدد من المجالات “ذات الأولوية” لدعم استقرار لبنان وتعافيه.

وقالت البعثة في بيان إن الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لشعب لبنان موضحة أنه “كأولوية اولى سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم لبنان لتعزيز إدارة الحدود من خلال تقديم المساعدة المالية والفنية للتماشي مع المعايير الدولية”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في تنفيذ السياسة المالية وإجراءات إدارة المالية العامة في لبنان التي من شأنها رفع الإيرادات العامة وتحسين الظروف الاقتصادية في لبنان بتفعيل برنامج صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أنه سيتم دعم المؤسسات العامة اللبنانية لتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان لا سيما تحسين إدارة قطاع المياه إضافة إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم على توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في دعم قدرات المؤسسات العامة على إجراء “انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة ضمن المهل الدستورية” ودعم المبادرات الهادفة لإقامة “مجتمع مدني قوي وحيوي”.

وأكد مواصلة تقديم الدعم الضروري في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والمياه لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات بطريقة مستدامة.

من جانبها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في ختام البيان إن لبنان بحاجة “أكثر من أي وقت مضى” إلى “الحوكمة الرشيدة ومؤسسات دولة قوية تتسم بالفعالية والشفافية وخاضعة للمساءلة أمام مواطنيها” مجددة التزام الكتلة الأوروبية بدعم لبنان في “تعزيز مؤسسات الدولة وتحديث إدارته العامة”.