الداخلية: ضبط 309 مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات منهم 9 يعملون في المركبات الغذائية المتنقلة الغير مرخصة

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق وإدارة متابعة المخالفين وادارة الخدمات المالية والإدارية على مناطق (الفروانية – خيطان – اسواق القرين – الصالحية – شويخ الصناعية) اسفرت عن ضبط (300) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات كما تم ضبط (9) مخالفين يعملون بالمركبات الغذائية المتنقلة الغير مرخصة وذلك برفقة القوى العاملة وبلدية الكويت، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى جهات الاختصاص.

المصدر وزارة الداخلية