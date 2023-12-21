عضو بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أهمية دعم بريطانيا لجهود إنهاء الحرب

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي اليوم الخميس أهمية دعم بريطانيا لجهود المجلس الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي وإنهاء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال مجلي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف لبحث علاقات التعاون بين البلدين ومستجدات الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن.

وشدد مجلي على أن المرجعيات الثلاث “كانت وما تزال هي الأساس التي يجب أن تبنى عليها أي مشاورات لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام” انطلاقا من مشروعيتها الدولية والدستورية ولتطابقها مع أهداف مجلس القيادة.

بدورها أكدت السفيرة البريطانية وفقا لما أوردته (سبأ) استمرار دعم المملكة المتحدة لمجلس القيادة والشعب اليمني لتحقيق السلام وإنهاء الصراع.

وثمنت الجهود التي تبذلها السعودية للمضي قدما في عملية السلام مشيرة إلى أن المملكة المتحدة والشركاء الدوليين يولون اهتماما خاصا لإحلال السلام في اليمن من خلال دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.