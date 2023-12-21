الأردن: إخفاق تبني قرار إيصال المساعدات لغزة سيعكس ازدواجية خطرة في تطبيق القانون الدولي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني قرار خلال جلسة مقررة في وقت لاحق اليوم الخميس بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سيعكس معايير ازدواجية خطرة في تطبيق القانون الدولي.

ونقلت الخارجية الأردنية عن الصفدي في بيان عقب لقاء مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت تشديده على ضرورة اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الذي قدمته الإمارات باسم المجموعة العربية الذي يركز على إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وحذر الصفدي من تداعيات إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية وغير الإنسانية في الضفة الغربية وبما في ذلك في القدس المحتلة التي تشمل محاصرة حق المسلمين والمسيحيين في حرية العبادة وإرهاب المستوطنين.

وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه في الضفة الغربية يهدد بتفجر الوضع بشكل خطر أيضا.

ووفق البيان أكد الوزير الأردني ونظيرته الهولندية ضرورة ضمان إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورا إلى قطاع غزة لمواجهة التحديات الإنسانية التي تزداد كارثية كل يوم.

وأكد الجانبان رفض تهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو إلى خارجها.

من جانبها أكدت سلوت دعم بلادها حل الدولتين الذي يعد سبيلا لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

كما أكدت دعم بلادها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مشيرة إلى قرارها زيادة الدعم المالي المقدم لها.