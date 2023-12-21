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مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتهم الاحتلال بقتل فلسطينيين تعسفا

21 ديسمبر، 2023
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قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى تقارير تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية “قتلت بعد إجراءات موجزة” ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل في ما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة.

وقال مكتب حقوق الإنسان ومقره رام الله في الضفة الغربية إن عمليات القتل نفذت في حي الرمال في مدينة غزة هذا الأسبوع.

وأضاف المكتب في تقرير إنه تلقى “معلومات مثيرة للقلق تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 11 رجلا فلسطينيا أعزل بعد إجراءات موجزة” أو تعسفا.

واعتبر المكتب أن الحادثة “تدق ناقوس الخطر بشأن ارتكاب جريمة حرب” مشيرًا إلى أن الرجال قتلوا أمام أفراد عائلاتهم.

وبحسب التقرير فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية أمرت النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة “وإما أنها أطلقت النار عليهم أو ألقوا قنبلة يدوية داخل الغرفة ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة بينهم رضيع وطفل”.

وكان مكتب حقوق الإنسان قد اتهم في وقت سابق الاحتلال باستهداف وقتل مدنيين عمدا.

المصدر
أ ف ب
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21 ديسمبر، 2023
0 10 دقيقة واحدة

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