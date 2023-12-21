من حملة البلدية

بلدية الكويت: 20 إنذارا لعدم الالتزام بأعمال البناء والترميم في محافظة مبارك الكبير الأسبوع الماضي

21 ديسمبر، 2023
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أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس تقديم 20 إنذارا لعدم الالتزام بأعمال البناء والترميم في محافظة مبارك الكبير خلال الأسبوع الماضي ضمن حملة تفتيشية ميدانية للكشف على مخالفات أعمال البناء.

وقال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بالتكليف في بلدية مبارك الكبير محمد المري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حملة التفتيش تستهدف التأكد من مدى الالتزام بكل أعمال البناء والترميم بقوانين ولوائح بلدية الكويت.

وأضاف المري أن الفريق الميداني نفذ اليوم عدة جولات تفتيش على منطقة (صباح السالم) بالسكن الخاص والاستثماري للتأكد من إيصال التيار الكهربائي لأحد المباني الجديدة.

وذكر أن الفرق الميدانية سجلت خلال الأسبوع الجاري ستة محاضر متنوعة لمخالفات أعمال البناء في مناطق محافظة مبارك الكبير مبينا أن أكثر المخالفات والمشاكل التي تواجهها الفرق الميدانية زيادة نسب البناء التي قد تشكل خطرا حقيقيا على أرواح المواطنين والمقيمين.

وقال إن مفتشي البلدية يحرصون دائما خلال تلك الجولات الميدانية على زيادة التوعية بقوانين البلدية ولوائحها ليتفهم المواطن أهمية عدم مخالفة قوانين البلدية لخطر زيادة نسبة البناء المقررة لهم.

يذكر أن بلدية الكويت بدأت في 11 شهر ديسمبر الجاري حملات تفتيش ميدانية للكشف على مخالفات أعمال البناء وستستمر حتى نهاية العام الحالي بهدف تطبيق القوانين واللوائح التي تساهم بالمحافظة على أرواح الناس.

المصدر
كونا
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21 ديسمبر، 2023
0 11 دقيقة واحدة

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