سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من إمبراطور اليابان بوفاة الأمير الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة أعرب فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله ولشعب دولة الكويت بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا جلالته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية.