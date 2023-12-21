صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس الفلسطيني محمود عباس

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من الرئيس الفلسطيني بتولي سموه مقاليد الحكم

21 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعرب فيها فخامته عن خالص التهنئة لسموه رعاه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه حفظه الله كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية لفخامته ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.

المصدر
كونا
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21 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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