الدوري الإسباني: سيرجي روبرتو ينقذ برشلونة ويعيده إلى سكة الانتصارات

أنقذ القائد سيرجي روبرتو فريقه برشلونة حامل اللقب من فخ ضيفه المتواضع ألميريا وأعاده إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز 3-2 الأربعاء على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” في برشلونة في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

واستغل سيرجي روبرتو الذي خرج من حسابات مدربه تشافي هرنانديس هذا الموسم، مشاركته أساسيا وسجل ثنائيته في الدقيقتين 60 و83 بعدما افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل في الدقيقة 33، فيما سجل ألميريا هدفيه بواسطة البرازيلي لياو باتيستاو (41) وإدغار غونساليس (71).

واضطر تشافي إلى الدفع بالقائد الأول للنادي الكاتالوني أساسيا بسبب غياب الثلاثي الأساسي الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ بسبب الإيقاف، وبيدري وغافي بسبب الإصابة، فكان روبرتو عند حسن ظن مدربه وأثبت أنه قطعة أساسية في تشكيلته.

وكاد روبرتو يحقق الهاتريك في الوقت بدل الضائع لكن العارضة حرمته من ذلك.

“نحتاج إلى العمل أكثر”

وقال روبرتو “في نهاية المطاف في مثل هذه اللحظات نحن نحتاج الى ثلاث نقاط والانتصار لاستعادة الثقة ومواصلة المشوار. كنا نأمل في تحقيق فوز هادئ ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء الفردية التي استغلها الضيوف على أكمل وجه”.

وأضاف “صنعنا الكثير من الفرص لكننا لم نستثمر أغلبها كما يجب. كانت المشكلة ستكون أكبر لو أننا لم نصنع الفرص، بيد أننا قدمنا أفضل ما لدينا ونجحت في تسجيل هدفين وهذا دوري كقائد وكلاعب في صفوف الفريق وأنا سعيد بمساعدته”.

وتابع “الان نحتاج الى العمل أكثر وسنقوم بذلك بعد العودة من عطلة الاعياد”.

وعانى برشلونة الأمرين للتغلب على ألميريا الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز في الليغا حتى الآن.

وهو الفوز الأول للنادي الكاتالوني في مبارياته الاربع الاخيرة في مختلف المسابقات بعدما خسر أمام ضيفه جيرونا 2-4 في الدوري وأمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي 2-3 في الجولة الاخيرة من دور المجموعات، وتعادله مع مضيفه فالنسيا 1-1 في الليغا.

واستعاد برشلونة المركز الثالث من أتلتيكو مدريد بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام الأخير الذي يملك مباراة مؤجلة امام اشبيلية.

وفرض حارس المرمى البرتغالي لويس ماكسيميانو نفسه نجما للمباراة بتصديه لأكثر من فرصة خصوصا للدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي عانده الحظ كثيرا اليوم، لكن يحسب له تمريرة حاسمة للهدف الثالث.

وكاد سيرجي روبرتو يفعلها مبكرا برأسية قوية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية لكن الحارس ماكسيميانو أبعد الكرة بصعوبة الى ركنية (8)، وسدد المدافع البرتغالي جواو كانسيلو كرة قوية من حافة المنطقة بين يدي الحارس (11).

ورد ألميريا بتسديدة قوية للغاني إدريسو بابا محمد من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن للحارس إينياكي بينيا (12)، وأهدر زميله البلجيكي لارجي رمضاني فرصة سهلة عندما تلقى كرة فشل المدافع الدولي الاوروغوياني رونالد أراوخو في ابعادها فتابعها مهاجم ألميريا برعونة في جسم المدافع كانسيلو (13).

وسدد رافينيا كرة قوية من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن (14)، ثم جرب سيرجي روبرتو حظه بتسديدة بعيدة امام التكتل الدفاعي للضيوف، فوق المرمى (32).

ونجح رافينيا في افتتاح التسجيل مستغلا كرة مرتدة من الحارس اثر رأسية لأراوخو من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية انبرى لها الدولي الالماني إلكاي غوندوغان فتابعها البرازيلي بيسراه داخل المرمى (33) مسجلا هدفه الثالث هذا الموسم.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة سهلة عندما تهيأت أمامه كرة خاطئة لأحد المدافعين فسددها من سبعة أمتار تصدى لها الحارس ببراعة (37).

ونجح ألميريا في إدراك التعادل اثر تمريرة من أريباس إلى باتيستاو خلف الدفاع فكسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة وتابعها داخل المرمى (41) مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم.

وكاد باتيستاو يضيف الثاني بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة بجوار القائم الأيمن (45+2).

ودفع تشافي بفيران توريس مطلع الشوط الثاني مكان مكان البرتغالي الاخر جواو فيليكس، وكاد الأول يفعلها بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس ماكسيميانو (47)، ثم سدد اللاعب ذاته عقب مجهود فردي رائع داخل المنطقة لكن الحارس ابعد كرته قبل ان يشتتها الدفاع (49).

وتابع ماكسيميانو تألقه بتصديه لتسديدة قوية لليفاندوفسكي من خارج المنطقة (53)، قبل أن يثمر الضغط الكاتالوني هدفا برأسية لسيرجي روبرتو اثر ركلة ركنية انبرى لها رافينيا (60).

وواصل ماكسيميانو معاندة ليفاندوفسكي بإبعاده تسديدته القوية من داخل المنطقة الى ركنية (63).

وأدرك ألميريا التعادل مرة ثانية عبر المدافع إدغار الذي استغل خطأ فادحا للحارس بينيا، بسبب مضايقة من زميله أراوخو، في التقاط كرة عرضية من ركلة حرة جانبية انبرى لها أريباس فتابعها داخل المرمى الخالي (71).

وتلاعب كانسيلو بدفاع ألميريا ومرر كرة على طبق من ذهب الى ليفاندوفسكي الذي تابعها بارتماءة رأسية مرت أمام زميله غوندوغان وبجوار القائم الأيمن (78).

ونجح روبرتو في ترجيح كفة النادي الكاتالوني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من ليفاندوفسكي فهيأها لنفسه على فخذه الايمن وتابعها بيمناه بين ساقي الحارس (83).

وأنقذ بينيا مرماه من هدف التعادل بتصديه لرأسية قوية لبابا محمد اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها أريباس (87).

وحرمت العارضة سيرجي روبرتو من الهاتريك بردها تسديدته القوية من داخل المنطقة (90+3).

ويلعب لاحقا أتلتيك بلباو مع لاس بالماس، وفياريال مع سلتا فيغو.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءات ريال بيتيس مع جيرونا، وقادش مع ريال سوسييداد، وألافيس مع ريال مدريد، وريال مايوركا مع أوساسونا.