الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون: “محاربة الإرهاب” لا تعني تدمير كل شيء في غزة

20 ديسمبر، 2023
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إن “محاربة الإرهاب” لا تعني هدم كل شيء في غزة مجددا دعوته إلى هدنة “تؤدي إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”.

وأكّد الرئيس الفرنسي عبر قناة “فرانس 5″، “لا يمكننا أن نسمح بترسيخ فكرة أن محاربة الإرهاب بشكل فعال يعني تدمير كل شيء في غزة أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين”.

وأضاف “لذلك، ومع الاعتراف بحق إسرائيل في حماية نفسها أثناء محاربة الإرهاب، نطالب بحماية هؤلاء الأشخاص وبهدنة تؤدي إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”.

وطلب الرئيس الفرنسي من الإسرائيليين “وقف هذا الرد لأنه غير مناسب، ولأن كل الأرواح البشرية متساوية ويجب الدفاع عنها”.

وقال إن رد فرنسا كان “متّسقا” و”عادلا”، مع الاعتراف بأنها “لا ترضي أيا من الطرفين”. وأضاف “أعتقد أنها تتوافق مع تاريخنا الدبلوماسي وقيمنا ومصالحنا”.

المصدر
أ ف ب
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20 ديسمبر، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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