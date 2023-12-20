مدنيون اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة

العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفا

20 ديسمبر، 2023
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قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إنه يجب على الاحتلال إطلاق سراح جميع الفلسطينيين الذين احتجزوا تعسفا في قطاع غزة وتقديم تفسيرات حول القتلى وحالات الاختفاء القسري الجماعي والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة هبة مرايف في بيان “يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا” مشددة على “ضرورة إجراء تحقيق مستقل” في الانتهاكات المزعومة بحق الفلسطينيين في غزة.

والأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في وفاة عدّة فلسطينيين في السجن اعتقلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وتلقّى جيش الاحتلال وابلا من الانتقادات الأسبوع الماضي إثر نشر صور لعشرات الفلسطينيين الموقوفين في قطاع غزة تحت حراسة جنوده، وهم بملابسهم الداخلية معصومي العيون ومكبّلي الأيدي يجلسون أو يركعون على الأرض في أحد شوارع غزة.

كما دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء مجددا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن” مذكّرة بأن اختطاف مدنيين يشكل جريمة حرب.

المصدر
أ ف ب
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20 ديسمبر، 2023
0 8 دقيقة واحدة

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