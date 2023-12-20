الرئيسان التركي والمصري يبحثان هاتفيا العدوان على غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان لها أن أردوغان أكد خلال الاتصال على “أهمية مواصلة الدول الإسلامية في أجواء من الوحدة الجهود التي بدأت لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بالنجاح للرئيس السيسي الذي أعيد انتخابه رئيسا لمصر معربا عن أمله في أن تعود الفترة الجديدة بالخير على العلاقات التركية – المصرية.