سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من فخامة الرئيس آية الله الدكتور سيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عبر خلاله عن خالص تعازيه لسموه رعاه الله وللأسرة الكريمة بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما عبر فخامته خلاله عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدا على حرص فخامته لتعزيز أواصر العلاقات الراسخة التي تجمع دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة معربا فخامته عن تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة التنمية والنهضة في الوطن العزيز.

هذا وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه فخامة الرئيس آية الله الدكتور سيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء وعلى ما عبر عنه فخامته من طيب المشاعر الكريمة مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات التاريخية التي تجمع دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة مؤكدا سموه رعاه الله على الحرص المشترك لتعزيزها وتنميتها نحو مزيد من التعاون المشترك ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق مزيدا من التقدم والرخاء.