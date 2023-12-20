شيخ الأزهر يهنئ سمو أمير البلاد بمناسبة توليه مقاليد الحكم ويدعو لسموه بالتوفيق والسداد

أعرب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب عن خالص التهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.

وعبر الطيب في بيان اليوم الأربعاء عن خالص الدعاء بالتوفيق والسداد لسمو أمير البلاد في قيادة دولة الكويت ومواصلة مسيرة العطاء وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وازدهار دولة الكويت ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جهته هنأ مفتي مصر رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.

وقال علام في بيان إن “هذه المناسبة السامية تعد حدثا تاريخيا يعكس روح الوفاء والتفاني لخدمة الوطن والشعب الكويتي” متمنيا مستقبلا واعدا تحت قيادة سموه الرشيدة يستكمل فيها مسيرة سمو أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الحافلة بالمواقف الإنسانية والرؤية الحكيمة لرفعة دولة الكويت.

ودعا المولى عز وجل أن يوفق سمو أمير البلاد في مسيرة سموه لتحقيق طموح الشعب الكويتي الكريم وأن يديم على شعب دولة الكويت التقدم والرخاء وينعم على جميع الدول بالأمن والرخاء والاستقرار.