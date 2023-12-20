وزير الخارجية الأردني: نرفض أي مقاربة تتعامل مع غزة من منطلق أمني

وزير الخارجية الأردني: نرفض أي مقاربة تتعامل مع غزة من منطلق أمني

أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء عن رفض بلاده أي مقاربة مستقبلية تتعامل مع قطاع غزة من منطلق أمني وبشكل منفصل عن الضفة الغربية.

ونقلت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عن الصفدي تأكيده خلال لقائه نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الذي يزور عمان رفض أي مقاربة مستقبلية تتعامل مع القطاع خارج سياسة خطة كاملة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة.

وشدد الصفدي على موقف الأردن “الثابت” في رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم وإلى خارجها والتصدي له بكل الإمكانات مبينا أهمية اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الذي قدمته الإمارات باسم المجموعة العربية والذي يركز على إيصال المساعدات الإنسانية.

كما شدد على ضرورة الوقف “الفوري” للعدوان على غزة محذرا من تبعاته الإنسانية والأمنية والسياسية الكارثية ووقف اجراءات الاحتلال الإسرائيلي “اللا شرعية وإرهاب المستوطنين”.

من جانبه نقل البيان عن الوزير البريطاني إشادته بالدور الأردني الرئيس الذي يقوده الملك عبد الله الثاني في جهود حل الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وبحث الوزيران بحسب البيان تطورات الأوضاع “الكارثية” في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان إيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية للقطاع.

واتفقا على ضرورة اتخاذ الإجراءات واعتماد الآليات التي تضمن دخول المساعدات إلى غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة هناك والأوضاع في الضفة الغربية والتصعيد الخطر الذي تشهده.

ويقوم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بجولة إلى الشرق الأوسط تشمل الأردن ومصر تهدف بشكل رئيس إلى “دفع المساعي الرامية إلى إيصال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين” وفق ما أعلنته الخارجية البريطانية.