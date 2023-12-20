صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من ملك المغرب بمناسبة توليه مقاليد الحكم

20 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب فيها جلالته والشعب المغربي الشقيق عن خالص التهاني لسموه رعاه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه حفظه الله كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت ومؤكدا جلالته على الحرص على العمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لجلالته ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه جلالته من تهنئة ومن طيب المشاعر متمنيا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية.

المصدر
كونا
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20 ديسمبر، 2023
0 15 أقل من دقيقة

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