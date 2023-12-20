وزير مجلس الوزراء: تاريخ صاحب السمو أمير البلاد ومسيرته الطويلة وخبرته تؤكد نهوضه بالبلاد نحو النماء والازدهار

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.

وقال الوزير الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء “أرفع لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مشاعر التهنئة وأزف لمقامه السامي المباركة الصادقة بمناسبة توليه زمام حكم وطننا الغالي الكويت وقيادة البلاد بحكمة وحزم واقتدار”.

وأضاف أن “تاريخ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومسيرته الطويلة وخبرته تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بنهوض سموه للبلاد نحو النماء والازدهار والامن والامان رائدة العدل في الميزان داعين المولى عز وجل أن يمتعه بالصحة والعمر المديد ليكمل مسيرة البناء والتنمية والرخاء لشعبه وأمته”.