وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري

وزير الإعلام يهنئ سمو أمير البلاد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم

20 ديسمبر، 2023
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رفع وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد الوزير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن مسيرة صاحب السمو العطرة مليئة بالعطاء والإنجازات في خدمة الوطن لافتا إلى أن تاريخ الكويت سيكتب فصلا من النهضة والتنمية والبناء في ظل حكمته ونظرته الثاقبة.

وعاهد سموه على مواصلة العمل بكل إخلاص في خدمة البلاد والسعي بكل جهد من أجل أن تبقى الكويت منارة للتقدم والنجاح في ظل قيادته الحكيمة.

المصدر
كونا
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20 ديسمبر، 2023
0 14 أقل من دقيقة

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