وزير الدفاع يهنئ سمو أمير البلاد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم

رفع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بالثقة الغالية والبيعة الوثيقة والصادقة بتولي سموه سدة الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.

وتضرع الشيخ أحمد الفهد في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع اليوم الأربعاء إلى المولى جل شأنه أن يوفق سمو أمير البلاد لما فيه عزة ورفعة وازدهار الوطن العزيز ومواصلة مسيرة الخير والعطاء المباركة للمغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وأعرب عن تمنياته بأن “ينعم وطننا الغالي وشعبه الوفي بالمزيد من الرفاه والخير والنماء بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادة سموكم الحكيمة أيدكم الله وحفظكم ذخرا للبلاد والعباد”.

وعاهد سموه “بأننا وأبناؤكم من منتسبي وزارة الدفاع باقون على العهد والولاء والوفاء للوطن وقيادته متخذين من تاريخ سموكم العريق نهجا ومن ثقتكم الغالية عزما ومن توجيهاتكم السديدة نبراسا يضيء لنا طريق التضحية والبذل والعطاء سائلين المولى عز وجل أن يسبغ على سموكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على كويتنا الغالية نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتكم الحكيمة”.