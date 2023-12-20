وزير الداخلية يهنئ سمو أمير البلاد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الأربعاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن الشيخ طلال الخالد أعرب في البرقية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام من عسكريين ومدنيين عن أسمى آيات التهاني وأصدق المباركات بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.

ودعا المولى عز وجل أن يعين سموه على حمل هذه الأمانة لاستكمال مسيرة أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته في قيادة سفينة الكويت نحو مزيد من الازدهار والتقدم والنماء “وسموكم خير خلف لخير سلف”.

وأضاف الشيخ طلال الخالد “أن مسيرة سموكم الحافلة بالإنجاز والعطاء على كافة الأصعدة لهي محل فخر واعتزاز لنا جميعا ونبراسا نستنير به وأن أبناءك وبناتك منتسبي وزارة الداخلية سيظلون بعون الله كعهد سموكم بهم حصنا منيعا لكل من يحاول العبث والمساس بأمن الوطن لينعم كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بالأمن والأمان”.

كما دعا المولى عز وجل أن يحفظ سموه من كل سوء ومكروه وأن يديم على الوطن العزيز الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.